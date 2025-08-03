Messi sofre lesão em empate do Inter Miami e preocupa a Argentina para adeus às Eliminatórias

Lionel Messi deixou a partida do Inter Miami contra o Necaxa, do México, no sábado, pela Leagues Cup, após sentir dores na coxa direita e cair no gramado ainda nos minutos iniciais do confronto. De acordo com o técnico Javier Mascherano, o camisa 10 passará por exames para determinar a gravidade da lesão.

"Leo sentiu um desconforto", disse Mascherano . "Só saberemos a extensão da lesão após os exames. Ele provavelmente tem alguma coisa, mas talvez não seja tão grave porque ele não estava com dor. Ele sentiu um desconforto, e é por isso que foi substituído", explicou o comandante argentino.

Messi corria em direção à área, entre dois defensores, quando aparentemente tropeçou ao tentar pegar a bola, aos 8 minutos. Ele caiu no gramado e começou a socar a grama, frustrado, antes de caminhar em direção ao meio de campo. O jogador de 38 anos se sentou no campo, perto do banco do Inter Miami, foi atendido pelos médicos e acabou sendo substituído aos 11 minutos. O jogo terminou 2 a 2, com vitória dos americanos por 5 a 4 nos pênaltis.

A lesão sentida pelo craque preocupa o técnico Lionel Scaloni, da Argentina, para as rodadas derradeiras das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. Em seus últimos jogos oficiais antes do Mundial, a equipe azul e branca se despede da torcida do país daqui um mês, em 4 de setembro, diante na Venezuela, no estádio Monumental de Núñez. Cinco dias depois, a líder do torneio encerra sua participação diante do Equador.

Em um cenário mais otimista, Messi deverá desfalcar o Inter Miami nos dois jogos da próxima semana. Na quarta-feira, a equipe da Flórida recebe o Pumas, pela Leagues Cup - competição que reúne times mexicanos e americanos -, e no domingo faz o clássico com o Orlando City, pela MLS, a liga profissional do país.