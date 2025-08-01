Messi recebe proposta para renovar com o Inter Miami e continuar na ativa até os 41 anos

Aos 38 anos, e com contrato para vencer ao final de 2025, o craque Lionel Messi tem oferta para prorrogar a sua vitoriosa carreira por mais algum tempo. Interessado em continuar contando com os dribles e belas jogadas do jogador argentino, o Inter Miami vem negociando com o atleta uma renovação de vínculo até 2028.

De acordo com o jornal Marca

Já o Inter Miami pretende continuar com o atleta em suas fileiras deixando-o livre para permanecer até quando bem entender, cogitando até o fato de o craque encerrar a carreira na Major Soccer League (MLS). Em grande fase no time americano, o camisa 10 ostenta 24 gols e 10 assistências em 30 partidas na temporada 2025.

No clube desde 2023, Messi desembarcou nos Estados Unidos após uma passagem de dois anos defendendo camisa do Paris Saint-Germain. Pelo Inter Miami, o astro argentino conquistou a Copa das Ligas e conduziu a equipe na melhor campanha da temporada regular da MLS, no ano passado.