Meninas do Brasil estreiam no Mundial de tênis até 14 anos com vitória sobre os Estados Unidos

A seleção feminina e o capitão Ivan Cressoni. Divulgação / CBT

O Brasil estreou no Campeonato Mundial para tenistas de até 14 anos com vitória na disputa feminina. Nesta segunda-feira (4), as meninas venceram os Estados Unidos por 2 a 1, no torneio que reúne as principais equipes do mundo em Prostejov, na República Tcheca.

A primeira vitória brasileira veio com a paranaense Flavia Cherobim, que venceu Emery Combs por 7/5 e 6/3. Em seguida, Eduarda Gomes, também do Paraná, cedeu o empate com derrota para Caroline Shao, por 6/4 e 6/0.

Nas duplas, as brasileiras só confirmaram o resultado no super tie-break, com vitória sobre Combs e Olivia de los Reyes, por 6/4, 2/6 e 11-9.

— Estrear contra as favoritas e conseguir vencer é realmente um excelente resultado, mas continuamos ciente das dificuldades do torneio. Agora precisamos manter a serenidade para enfrentar as próximas adversárias — afirmou o capitão da equipe, Ivan Cressoni.

Meninos perdem para a França

O time masculino foi superado pela França por 3 a 0. O confronto foi válido pelo Grupo 3.

Na abertura da série, o mineiro Henrique Custódio foi superado por Evan Giurescu, por 6/3 e 6/1.

Já no segundo jogo, o paulista Miguel Ferraz caiu em três sets para Mario Vukovic, parciais de 6/1, 3/6 e 7/6.