Memphis exalta a preparação do Corinthians: 'Fomos agressivos nos treinos e estamos prontos'

Memphis Depay não costuma dar entrevistas antes de jogos do Corinthians. Mas falou nesta terça-feira pouco depois de se desentender com o equatoriano Félix Torres no treino. O assunto, contudo, foi o dérbi com o Palmeiras, nesta quarta, para o qual vê o time pronto.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 no duelo de ida, o atacante holandês ressaltou a importância da competição, que garante ao campeão uma vaga na Libertadores de 2026 e que vem sendo tratada pela torcida como algo especial.

Não por acaso, os corintianos gritaram "é quarta-feira" antes do duelo de ida e repetiram a dose na Neo Química Arena no fim de semana, durante a igualdade por 1 a 1 com o Fortaleza, pelo Brasileirão, na qual a maioria dos titulares iniciaram na reserva.

"Sabemos o quão importante é ficar na Copa (do Brasil). Temos uma vantagem de 1 a 0, mas sabemos que precisamos nos concentrar. E, claro, a semana inteira, principalmente nos últimos dias, ficamos bastante concentrados", disse, revelando que o foco é passar pelo Palmeiras no Allianz Parque.

"Fizemos muitas reuniões para saber como podemos nos portar no jogo. Sabemos que é um dérbi, o que temos de fazer, como vai ser. Todos estão prontos, preparados", enfatizou. "Fomos agressivos nos treinamentos. Então acredito que estamos preparados para fazer o que precisamos."