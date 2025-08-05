Memphis Depay e Félix Torres se desentendem em treino do Corinthians antes do dérbi

Memphis Depay e Félix Torres se desentenderam durante o treinamento do Corinthians nesta terça-feira, véspera do clássico decisivo com o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Estadão.

Os dois atletas começaram a discutir depois de uma disputa de bola, e a situação só foi contornada depois que outros jogadores intervieram. Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, teve de ir ao gramado para colocar um ponto final no desentendimento.

Internamente, o momento de desarmonia foi considerado algo natural de treino, ainda mais no dia anterior a um jogo de tanto peso quanto um dérbi. Até por isso, não haverá nenhuma punição aos envolvidos.

Esta é a segunda vez neste ano que vem a público um desentendimento interno entre atletas do Corinthians. Em março, durante a derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no jogo de ida da eliminação corintiana da Pré-Libertadores, Memphis e Gustavo Henrique tiveram um bate-boca mais acalorado enquanto acontecia uma discussão generalizada no vestiário. O episódio ocorreu no intervalo da partida.