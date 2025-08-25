Memphis Depay continua no Corinthians? Holandês é cobiçado por clubes europeus, diz jornalista

Jogando no futebol brasileiro há aproximadamente um ano, Memphis Depay desperta o interesse de times da Europa. O craque holandês de 31 anos foi procurado por três clubes e cogita deixar o Corinthians, segundo Fabrizio Romano, jornalista referência no mercado de transferências.

De acordo com a informação, Memphis Depay poderia deixar o Corinthians como "agente livre", ou seja, de graça, sem a necessidade de compensação financeira. O clube paulista atravessa grave crise financeira e tem valores importantes a pagar ao atacante referentes a premiações.

O Estadão apurou que o atacante está feliz no Corinthians e motivado para a sequência da temporada apesar dos problemas políticos do clube. Nesta segunda-feira, os conselheiros definem quem será o presidente até o fim de 2026 após Augusto Melo sofrer impeachment.

Alguns dos concorrentes ao pleito, como o interino Osmar Stábile, André Castro e Antonio Roque Citadini, não estão dispostos a abrir mão de Memphis Depay mesmo com a dificuldade de honrar os compromissos contratuais do atleta. Assim, o holandês só sairia se algum outro clube pagar pelos direitos do jogador.

Memphis Depay tem chances de ficar à disposição da comissão técnica para o primeiro duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil com o Athletico-PR, em Curitiba, na quarta-feira.

No fim de semana, o jogador publicou um vídeo nas redes sociais mostrando as chuteiras com o uniforme de treino no vestiário do CT Joaquim Grava. "Estamos de volta, baby", disse o atleta no vídeo.