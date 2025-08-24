Melhor do mundo, alemã vence mais uma no Rio e leva ouro na fita no Mundial de Ginástica Rítmica 

Na última edição do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, Darja Varfolomeev ganhou todas as medalhas individuais em disputa. Ela foi campeã do individual geral, das maças, bola, arco e fita.
Aqui no Rio de Janeiro, a ginasta alemã, mas de origem russa, quase repetiu o feito, já que apenas no arco não conseguiu sequer ir ao pódio.
Seu último título neste domingo (24) veio na fita. Com 30.250, ela confirmou a condição de principal atleta da modalidade no momento e é a ginasta a ser batida.
A prata foi para a búlgara Stiliana Nikolova, que fez 29.800. Já a ucraniana Taisiia Onofriichuk ficou com o bronze, com 29.100.
Confira o resultado final
- Ouro: Darja Varfolomeev (ALE) - 30.250;
- Prata: Stiliana Nikolova (BUL) - 29.800;
- Bronze: Taisiia Onofriichuk (UCR) - 29.100;
- 4: Tara Dragas (ITA) - 28.800;
- 5: Rin Keys (EUA) - 28.100;
- 6: Anastasia Simakova (ALE) - 28.100;
- 7: Eva Brezalieva (BUL) - 28.050;
- 8: Anastasiya Sarantseva (UZB) - 27.150.
