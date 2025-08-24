Melhor do mundo, alemã vence mais uma no Rio e leva ouro na fita no Mundial de Ginástica Rítmica 

Varfolomeev teve ótimo desempenho. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

Na última edição do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, Darja Varfolomeev ganhou todas as medalhas individuais em disputa. Ela foi campeã do individual geral, das maças, bola, arco e fita.

Aqui no Rio de Janeiro, a ginasta alemã, mas de origem russa, quase repetiu o feito, já que apenas no arco não conseguiu sequer ir ao pódio.

Seu último título neste domingo (24) veio na fita. Com 30.250, ela confirmou a condição de principal atleta da modalidade no momento e é a ginasta a ser batida.

A prata foi para a búlgara Stiliana Nikolova, que fez 29.800. Já a ucraniana Taisiia Onofriichuk ficou com o bronze, com 29.100.

Confira o resultado final

Ouro : Darja Varfolomeev (ALE) - 30.250;

: Darja Varfolomeev (ALE) - 30.250; Prata : Stiliana Nikolova (BUL) - 29.800;

: Stiliana Nikolova (BUL) - 29.800; Bronze : Taisiia Onofriichuk (UCR) - 29.100;

: Taisiia Onofriichuk (UCR) - 29.100; 4 : Tara Dragas (ITA) - 28.800;

: Tara Dragas (ITA) - 28.800; 5 : Rin Keys (EUA) - 28.100;

: Rin Keys (EUA) - 28.100; 6 : Anastasia Simakova (ALE) - 28.100;

: Anastasia Simakova (ALE) - 28.100; 7: Eva Brezalieva (BUL) - 28.050;

Eva Brezalieva (BUL) - 28.050; 8: Anastasiya Sarantseva (UZB) - 27.150.