Meio-campista Tyler Morton deixa Liverpool e assina com Lyon

O jovem meio-campista do Liverpool Tyler Morton foi transferido por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,7 milhões pela cotação atual) para o Lyon, onde assinou um contrato de cinco anos, até 2030, anunciou o time francês nesta terça-feira (5).

Esta transação também inclui bônus de até 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,8 milhões), assim como uma participação nos lucros de 20% em qualquer transferência futura.

Aos 22 anos, Morton começou sua trajetória no Liverpool ainda aos sete anos de idade. Ele assinou seu primeiro contrato profissional com os 'Reds' aos 17, juntando-se ao time principal comandado pelo então técnico Jürgen Klopp.

Tyler Morton disputou 14 partidas pelo time principal e foi emprestado duas vezes ao Blackburn Rovers (da segunda divisão inglesa) em 2022-2023 (disputando 46 jogos) e ao Hull City (também da segunda divisão inglesa, com 41 jogos) na temporada 2023/2024.

Pela seleção inglesa sub-21, Morton se sagrou campeão europeu na Eslováquia em junho, numa competição em que disputou cinco das seis partidas de sua equipe.

"Aqui também, você nunca caminhará sozinho", escreveu o clube francês no X, dando as boas-vindas ao jovem jogador e fazendo uma referência ao hino dos 'Reds', "You'll never walk alone".

Morton é a quarta contratação do Lyon neste verão, depois do atacante português Afonso Moreira (Sporting de Lisboa), do zagueiro holandês Ruben Kluivert (do Casa Pia, também de Portugal) e do meia-atacante tcheco Pavel Sulc (Viktoria Plzen, da República Tcheca).