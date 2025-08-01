Medalhistas olímpicas brilham no skate park do Pro Tour STU na Suécia

Sky Brown tem duas medalhas olímpicas. Julio Detefon / Divulgação / STU

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e de Paris-2024 e um dos principais nomes da modalidade Park, a britânica Sky Brown foi a líder das eliminatórias da segunda etapa do Pro Tour STU, a nova liga mundial de skate inserida no calendário este ano, em Varberg, na Suécia.

Nesta sexta-feira (1º), no Freden Skatepark, a atleta que nasceu em Tóquio e é filha de mãe japonês e pai britânico, venceu a segunda bateria classificatória com a nota 85,09 em sua segunda de três voltas e garantiu vaga nas semifinais.

— É sempre muito bom estar com os brasileiros. Já disputei algumas etapas Open do STU no Rio, o clima é fantástico e é meu evento de skate preferido. O ambiente é sempre o melhor possível, os skatistas se sentem bem. Agora, o STU chega com seu primeiro evento internacional e estou muito entusiasmada — comentou Sky, que em 2023 conquistou o título mundial de park.

As atletas foram agrupadas em quatro séries, sendo que a primeira foi composta por três skatistas e as três últimas tinham quatro, cada.

O segundo melhor desempenho do dia (84,23) foi da australiana Arisa Trew, atual campeã olímpica. A espanhola Naia Laso, que venceu a primeira etapa do Pro Tour STU em Porto Alegre, foi a terceira (84,04) na classificação geral das eliminatórias.

O Brasil teve quatro representantes e todas avançaram para as disputas do sábado (2).

Confira os resultados de cada bateria:

Bateria 1:

1º – Yndiara Asp (BRA) – 72,95

2º – Hedda Hjertberg (SUE) – 71,86

3º – Isadora Pacheco (BRA) – 70,45

Bateria 2:

1º – Sky Brown (GBR) - 85,09

2º – Lilly Stoephasius (ALE) - 76,24

3º - Minna Stess (EUA) - 73,41

4º - Madeleine Larcheron (FRA) -71,58

Bateria 3:

1º - Naia Laso (ESP) - 84,04

2º - Mizuho Hasegawa (JAP) - 82,00

3º - Yurin Fujii (JAP) - 81,77

4º - Lilly Erickson (EUA) - 79,69

Bateria 4:

1º - Arisa Trew (AUS) - 84,23

2º - Fernanda Tonissi (BRA) - 78,81

3º - Dora Varella (BRA) - 76,66

4º - Lola Tambling (GBR) - 74,18