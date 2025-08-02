Medalhas gaúchas no Troféu Brasil de Atletismo

Tânia Ancelmo (E) ficou com bronze no martelo. CBAt / Divulgação

O Rio Grande do Sul comemorou nesta sexta-feira (1º), duas medalhas no Troféu Brasil de Atletismo, que está sendo disputado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A primeira conquista veio com Tânia Ancelmo, que fez 59 metros para garantir o bronze no lançamento do martelo. A atleta da Sogipa foi superada por Ana Lays Bayer (Corville-SC), ouro com 62m13cm, e Anna Paula Pereira (Praia Grande-SP), prata com 60m14cm.

Mais duas atletas da Sogipa disputaram a prova. Nathiely Midon foi a 10ª colocada com 47m48cm e Maria Laura Corrêa ficou uma posição abaixo, com exatos 47 metros.

Jaquelin Weber é bronze nos 800 metros

Jaque Weber e atleta do Praia Clube. Praia Clube / Divulgação

Nos 800 metros rasos feminino, a gaúcha de Teutônia, Jaqueline Weber, que compete pelo Praia Clube (MG) terminou em terceiro lugar, com o tempo de 2min05seg57.

A campeã foi Mayara dos Santos Leite (Pinheiros-SP), que fez 2min03seg99, seguida por Sabrina Pena (Praia Clube), com 2min05seg04.

Demais Resultados:

Lançamento do disco masculino:

Ouro: Wellinton da Cruz Filho (Pinheiros-SP) - 62m85cm

Prata: Douglas Junior dos Reis (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - 59m63cm

Bronze: Alberto Rodrigues dos Santos Filho (Praia Clube-MG) - 53m97cm

800 metros rasos masculino:

Ouro: Leonardo Santos de Jeseus (Pinheiros-SP) - 1min46seg43

Prata: Joelson Pereira Mesquita (Apa-Petrolina-PE) - 1min47seg20

Bronze: Leandro Alves Prates (Pinheiros-SP) - 1min47seg34

110 metros com barreiras masculino:

Ouro: Eduardo de Deus (Praia Clube-MG) - 13seg41 (403)

Prata: Rafael Pereira (Associação Atletismo de Blumenau-SC) - 13seg41 (407)

Bronze: Thiago Ornelas (Aeta-Atletismo Taubaté-SP) - 13seg70

Revezamento 4x100 metros rasos feminino:

Ouro: Pinheiros-SP (Andressa Fidélis, Gabriela Mourão, Lorraine Martins e AnaCarolina Azevedo) - 43seg93

Prata: Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba-SP (Giovana Corradi, Bianca Amaro dos Santos, Leandra de Oliveira Reis e Ketiley Batista) - 45seg50

Bronze: Praia Clube-MG (Stephanie de Carvalho, Suellen de Sant'Anna, Letícia Nonato Lima e Lislanine do Nascimento) - 45seg55

Revezamento 4x100 metros rasos masculino:

Ouro: Sesi-SP (Adrian Dias Vieira, Felipe Bardi, Lucas Vilar e Erik Cardoso) - 39seg47

Prata: Projeto Atletismo Campeão-PE (Fernando Mourão de Sousa, Flávio da Silva Barbosa, Igor Medeiros de Oliveira e Hygor Gabriel) - 39seg59

Bronze: Orcampi-SP (Bruno Benedito da Silva, Bernardo Nunes Oliveira, Eduardo Moreno Santos e Ericles Santos Gomes) - 40seg32