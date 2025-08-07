Victoria Mboko elimina Elena Rybakina e vai à final do WTA 1000 de Montreal

Mboko comemora vaga na final em Montreal. MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Em mais uma noite memorável diante de sua torcida, a estrela local Victoria Mboko venceu um duelo emocionante contra a cazaque Elena Rybakina nesta quarta-feira (6) e se classificou para a final do WTA 1000 de Montreal.

A canadense de 18 anos reagiu após perder o primeiro set e salvou um match point para vencer por 1/6, 7/5, 7/6 (7/4), para a alegria da torcida local.

Mboko, filha de pais congoleses, jogará a maior final de sua carreira na quinta-feira contra a japonesa Naomi Osaka ou a dinamarquesa Clara Tauson, que se enfrentam na outra semifinal desta quarta-feira.

Número 85 do ranking da WTA, a canadense é a jogadora mais jovem a chegar à final deste torneio desde que a suíça Belinda Bencic conquistou o título em 2015.

— Foi uma partida incrível, obrigada a todos pelo apoio. Foi eletrizante. Foi um jogo muito difícil, mas tudo é possível — comemorou Mboko após o jogo.

Após eliminar a favorita Coco Gauff nas oitavas de final, Mboko demonstrou resiliência ao derrotar Rybakina, outra campeã de Grand Slam.

A partida

A jogadora da casa reverteu o primeiro set vencido pela cazaque, campeã de Wimbledon em 2022, e no início do terceiro set, precisou de atendimento médico no pulso direito, lesionado em uma queda feia ao realizar um movimento lateral.

Mboko então perdeu o saque, mas, apoiada pela entusiasmada torcida, continuou lutando até salvar um match point e encontrar uma quebra crucial para empatar em 5 a 5.

No game seguinte, ela voltou a ter seu saque quebrado, após cometer duas de suas 11 duplas faltas na partida, mas devolveu a quebra para forçar o tiebreak, garantindo sua vitória após quase três horas de batalha.