Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal

A canadense Victoria Mboko, de 18 anos, foi campeã do WTA 1000 de Montreal, nesta quinta-feira, ao derrotar a experiente japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, por 2 sets 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/1 em 2h04 de partida.

Mboko, 85ª colocada do ranking mundial, completou uma campanha série irretocável de vitórias. A jovem venceu Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina e Naomi Osaka, todas campeãs de torneios de Grand Slam.

Filha de pais da República Democrática do Congo e nascida nos Estados Unidos, Mboko foi jogar no Canadá após obter desempenhos importantes em competições menores.

Diante de Osaka, Mboko precisou superar o nervosismo e o um início melhor da adversária, que fechou o primeiro set, após 3/0 logo no início da partida.

Na segunda parcial, as jogadoras tiveram dificuldades para manter seus saques. Mboko abriu 4/2 e manteve a vantagem para empatar a disputa.

Empurrada pela torcida, Mboko aproveitou o desequilíbrio emocional de Osaka para quebrar quatro serviços da japonesa para vencer e conquistar o título.

SHELTON GANHA O TÍTULO NO MASCULINO EM TORONTO