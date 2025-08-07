Mayke elogia o Cruzeiro, mas exalta força do Santos: 'Nosso elenco também tem qualidade'

Bicampeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014, Mayke conhece bem o time de Belo Horizonte, onde deu os primeiros passos na carreira. Depois de fazer estreia vencedora com a camisa do Santos, com os 3 a 1 no Juventude, segunda-feira, o lateral-direito prevê um grande embate diante dos elogiados mineiros pelo Brasileirão.

O duelo da 19ª rodada ocorre no domingo, às 18h30, no Mineirão, e o Santos terá de encarar um clima nada amistoso diante de um dos candidatos ao título. O Cruzeiro soma os mesmos 37 pontos do líder Flamengo e vem jogando com casa cheia em seus domínios. Nada que tire a confiança de Mayke.

"É um jogo muito difícil, sim. Sabemos que o Cruzeiro está com um elenco muito bom, jogadores com muita qualidade. Mas o nosso elenco também tem muita qualidade", avaliou Mayke, vendo o Santos no caminho correto para fugir logo da briga contra o rebaixamento.

"Cheguei e pude ver que todos que estão aqui vão dar o máximo para tirar o Santos dessa situação. E vamos lá para impor o nosso jogo. Sabemos que vai ser fora de casa, com a torcida deles, no campo deles. Mas nada é impossível. Vamos lá para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os três pontos", mostrou entusiasmo.

Mayke entrou no segundo tempo diante do Juventude e pode ganhar a posição de Igor Vinícius, alvo de muitas broncas do técnico Cléber Xavier, que o sacou na etapa final após perder a paciência com tantos ataques do Juventude pelo setor.