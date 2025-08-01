Mayke é regularizado no BID e poderá reforçar o Santos contra o Juventude

O técnico Cléber Xavier terá um reforço de peso para o jogo do Santos contra o Juventude, na segunda-feira, no encerramento da 18ª rodada do Brasileirão. Trata-se do lateral-direito Mayke, que foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nesta sexta-feira.

O reforço pode até ser titular no duelo marcado para o estádio MorumBis, em São Paulo, às 20h de segunda-feira. O ex-Palmeiras foi apresentado pelo clube na quinta, mas já vinha treinando com os demais jogadores santistas nos últimos dias. O lateral treinava normalmente com o alviverde antes da negociação ser efetivada no início da semana.

"Com certeza estou preparado. Já estava na caminhada, treinando. Estou me sentindo bem fisicamente. Se o professor precisar que entre titular ou 10 minutos, o tempo que precisar eu vou procurar entrar em campo e dar o meu melhor para ajudar os companheiros", afirmou o defensor.

Cléber Xavier não indicou ainda qual será a formação titular do Santos para o importante duelo com o Juventude (disputa direta dentro da zona de rebaixamento). E nem mesmo qual seria a eventual posição de Mayke entre os 11, se começar entre os titulares. Em sua apresentação, o jogador afirmou que pretendia atuar como lateral, sua posição de origem, em contraste com as improvisações feitas por Abel Ferreira no Palmeiras.