Matheus Bidu vira titular e renova com o Corinthians até 2027 após quase ser dispensado

Matheus Bidu começou 2025 encostado no Corinthians e apontado como possível moeda de troca, fora dos planos de Ramón Díaz e em lista de dispensa pra reduzir a folha de pagamentos. O clube trocou de comando, o lateral-esquerdo virou titular absoluto de Dorival Júnior e renovou contrato nesta terça-feira até o fim de 2027.

"A tarde desta terça-feira (05) foi muito especial para o lateral-esquerdo Matheus Bidu. Após o treino focado no dérbi da Copa do Brasil, no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão renovou contrato com atleta até 31 de dezembro de 2027. O antigo vínculo ia até dezembro deste ano", oficializou o Corinthians.

Contratado do Guarani, Bidu já defendeu o Corinthians em 98 oportunidades e deu a volta por cima no clube após ficar na reserva de Hugo e ver o clube contratar o equatoriano Diego Palacios, o colocando como a terceira opção para a posição. Depois, ainda veio o argentino Angileri, atualmente seu reserva imediato.

Sempre falando que mostraria seu valor no Corinthians, Bidu recusou propostas e bateu o pé para permanecer, ao menos até o fim do antigo vínculo. Entrando jogo sim, jogo não, começou a se destacar e ganhou a posição. Ao lado de familiares, asinou om novo vínculo e celebrou o acordo.

"É um momento muito especial para mim, para minha carreira. Fico muito feliz em agregar durante esse tempo. Feliz pela extensão de contrato. Espero que seja mais um novo capítulo dessa grande história eu quero fazer dentro do clube", disse. "Feliz por momentos que já vivi aqui. Também tive momentos de aprendizado, só que hoje é um momento especial para minha família", completou.