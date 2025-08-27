Martínez é convocado pela Venezuela e vira problema para volta da Copa do Brasil no Corinthinas

O Corinthians continua acumulando problemas para o jogo de volta da Copa do Brasil com o Athletico-PR, agendado para 10 de setembro, na Neo Química Arena, por causa das Eliminatórias Sul-Americanas e também pela antecipação da partida em um dia (seria 11 de setembro). Depois do goleiro Hugo Souza, que vai defender o Brasil, agora foi a vez de José Martínez, recuperando-se de cirurgia na mão, ser convocado pela Venezuela.

Em recuperação de fratura no quarto metatarso da mão esquerda, o volante titular é tratado como indispensável no meio de campo por Dorival Júnior e vem em tratamento avançado justamente para figurar na segunda partida com os paranaenses, na disputa por vaga na semifinal. Ocorre que sua convocação nesta quarta-feira praticamente o tira do jogo caso esteja reabilitado.

O técnico Fernando Batista anunciou 32 nomes convocados para as partidas diante de Argentina e Colômbia, na qual a Venezuela tentará se garantir na Copa do Mundo de 2026 ou, ao menos, na repescagem, com a sétima vaga. E Martínez, ainda como dúvida, é um dos principais nomes para a marcação.

"O jogador José Martínez, que está com uma fratura no quarto metatarso da mão esquerda, e processo cirúrgico, é parte da convocação da Vinotinto e a comissão médica da seleção vai avaliar sua evolução para determinar se estará em condições de jogar", explicou a direção da Venezuela.

Com 18 pontos, no sétimo lugar, a Venezuela precisa de um milagre pela vaga direta. Tem de ganhar seus dois jogos e ainda torcer por um tropeço dos colombianos (22 pontos) diante da Bolívia, em Barranquilla.