Marta brilha e Brasil vence Colômbia nos pênaltis na final da Copa América feminina

Depois de ficar três vezes atrás no placar, abrir vantagem na prorrogação e ceder o empate em 4 a 4 nos últimos minutos, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis por 5-4 neste sábado (2), em Quito, e conquistou pela nona vez na história a Copa América feminina.
Na decisão por pênaltis, converteram para a seleção brasileira Tarciane, Amanda Gutierres, Martiza, Jhonson e Luany. Angelina e Marta erraram suas cobranças.
Pelo lado da Colômbia, Catalina Usme, Marcela Restrepo, Linda Caicedo e Wendy Bonilla marcaram, enquanto Manuela Paví, Leicy Santos e Jorelyn Carabalí desperdiçaram.
O jogo foi para a prorrogação quando a craque Marta salvou o Brasil no último minuto (90'+6) do tempo regulamentar, empatando a final em 3 a 3 com um belo chute de fora da área.
Antes, Linda Caicedo (25'), Tarciane (69', contra) e Mayra Ramírez (88') balançaram as redes pela Colômbia, e Angelina (45'+9, de pênalti) e Amanda Gutierres (80') marcaram para o Brasil.
Na prorrogação, Marta, que disse que esta será sua última Copa América e que entrou no lugar de Gio Garbelini no final do segundo tempo, voltou a marcar (105').
Mas pouco depois, as colombianas igualaram novamente com Leicy Santos (115'), que cobrou falta sem chances de defesa para a goleira Lorena.
"Eu voltei depois da cobrança do pênalti muito abalada, mas elas [jogadoras do Brasil] não me deixaram abalar, sempre confiando que a gente iria conseguir, que a Lorena ia pegar os pênaltis", disse Marta em entrevista ao canal SporTV após a partida.
"Eu estava ali pedindo a Deus que não me castigasse tanto, entrar no jogo como estava, ser agraciada com um gol de empate, depois mais um gol. A gente acabou dando um vacilo e elas empataram", contou a lendária camisa 10.
"Nosso objetivo maior, sem dúvida, é ver o futebol brasileiro e sul-americano brilhando cada vez mais", concluiu Marta.
O Brasil continua imparável na competição mais importante da América do Sul. São nove títulos em dez edições (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022), além da final de 2006, quando foi derrotado pela Argentina.
O técnico Arthur Elias conquistou seu primeiro título à frente da Seleção, que assumiu em 2023 depois de uma passagem vitoriosa pelo Corinthians.
Sob seu comando, a 'Canarinha' foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e vice-campeã da Copa Ouro da Concacaf no ano passado.
