Maria Luiza Marcante é bronze na ginástica de trampolim do Pan Júnior

A ginástica de trampolim feminina do Brasil conseguiu uma inédita medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos Júnior, no Paraguai.
Nesta terça-feira (12), em Assunção, após dois quartos lugares nas provas sincronizadas, Maria Luiza Marcante (Prefeitura Municipal de Contagem-MG) somou 52,04 e garantiu o primeiro pódio das mulheres na história da competição.
A medalha de ouro foi ganha pela estadunidense Kennedi Lura-ann Roberts, com nota final de 53,24. A prata foi para a colombiana Nicole Castellanos, que somou 52,75.
Sincronizados
Nas finais do sincronizado o Brasil ficou em quarto lugar no masculino e feminino.
Entre as mulheres, Júlia Rocha (Prefeitura Municipal de Contagem) e Maria Luiza Marcante somaram 43,61 e foram superadas pelas mexicanas Veronica Borges e Aixa de León, que terminaram com 45,05.
O ouro foi para as canadenses Rielle Bonne e Mélina Corriveau (47,60) e a prata ficou com as estadunidenses Logan McCoy e Kennedi Lura-ann Roberts (46,85).
No masculino, Gabriel Souza (Minas Tênis Clube) e Wallace Celestino (Prefeitura Municipal de Contagem) com 47.01 ficaram em quarto. O bronze foi ganho pelos argentino Tomás Roberti e Tobias Weise (47,25)
A medalha de ouro foi para Taj Gleitsman e Ryan MacCagnan, dos Estados Unidos, que somaram 51,13 pontos. Os canadenses Étienne Cloutier e Cody Cyman, com 48,11, garantiram a prata.
Individual masculino
E na final masculina, Gabriel Souza terminou em quinto lugar (54,94) e Wallace Celestino (Prefeitura Municipal de Contagem) fez 36,16 e acabou na sétima posição.
O pódio teve o estadunidense Ryan MacCagnan (ouro), o mexicano Donovan Guevara (prata) e colombiano Manuel Sierra (bronze).