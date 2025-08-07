Maresca compara Estêvão a Palmer no Chelsea, mas avisa: 'Vamos dar tempo e não pressioná-lo'

O técnico Enzo Maresca não esconde sua empolgação com a chegada do atacante Estêvão no Chelsea. O garoto de 18 anos, contratado do Palmeiras e que escolheu seguir com o número 41 que usava no Brasil, treina com os novos companheiros, mas será 'blindado' pelo treinador para uma adaptação ao futebol europeu. O comandante não pensa em queimar o talentoso jovem, comparado ao ídolo Palmer.

"Eu o conheci nos Estados Unidos (durante o Mundial de Clubes) quando jogamos com o Palmeiras. Ele é um jogador fantástico. É muito jovem, um menino alegre e está sempre rindo, típico de um brasileiro, e queremos mantê-lo feliz", afirmou o treinador.

Maresca não escondeu que vai preservar o reforço na abertura da temporada europeia. "Com ele, precisamos prestar um pouco mais de atenção (do que os outros contratados), porque, antes de tudo, ele é de outra parte do mundo e também é muito jovem. Então, precisamos prestar atenção, não pressioná-lo, dar-lhe alegria e tempo", revelou.

O treinador foi além em suas explicações, sem conter seu encanto. "Ele precisa se adaptar e espero que possamos lhe dar minutos para deixá-lo ainda mais feliz. Mas, com certeza, é um jogador talentoso", avaliou, surpreendendo ao dizer onde pode escalar o brasileiro. "Ele pode jogar em qualquer lugar (do ataque), é muito bom."

O treinador ainda comparou Estêvão a Cole Palmer, ídolo da atual equipe e destaque na conquista do Mundial de Clubes dos Estados Unidos sobre o Paris Saint Germain. "Para mim, ele é como o Cole Palmer em termos de posicionamento. Pode jogar por fora, por dentro... Nas cinco posições de ataque, para mim, Estêvão pode jogar em qualquer lugar."