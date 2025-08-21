Marcos Rocha vê Grêmio em condições de alcançar patamar do Palmeiras: 'Está se reestruturando'

O lateral Marcos Rocha foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira com a missão de ser um dos líderes do Grêmio em campo e não fugiu da responsabilidade. O jogador recebeu a camisa 14 das mãos do vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato e mostrou enorme personalidade. Não fugiu de respostas, afirmou que o clube gaúcho pode chegar no patamar do Palmeiras, multicampeão ultimamente, e disse querer fazer parte desse crescimento.

Marcos Rocha faz parte de um seleto grupo de jogadores com mais conquistas defendendo o Palmeiras: Ademir da Guia, Junqueira, Gustavo Gómez, Mayke, Weverton e Dudu. Foram 12 taças nos sete anos e meio na casa. Aos 36 anos, ele perdeu espaço no grupo de Abel Ferreira e espera levar a liderança imposta no time verde para Porto Alegre.

"Estou muito tranquilo em relação à minha idade, e a parte física e mental. Tenho muito ainda para ofertar ao Grêmio", garantiu o jogador, sem esconder que precisa de um aprimoramento físico. "Estou um pouco sem ritmo, mas só jogando para adquirir isso e, com certeza vou conseguir dar essa resposta", seguiu.

O reforço, pedido por Mano Menezes, chegou com o discurso que se espera de um líder. Marcos Rocha esbanjou confiança em reerguer o Grêmio ainda na temporada e jogando time e companheiros para o alto.

"Acho que o Grêmio tem tudo para conseguir alcançar o mesmo patamar que o Palmeiras alcançou, pois está se reestruturando. O Palmeiras investiu muito nas categorias de base e é importante retomar esses investimentos nas categorias de base", afirmou, antes de falar do que espera neste segundo turno do Brasileirão.