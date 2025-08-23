Marcelo Melo e Rafael Matos são campeões do ATP 250 de Winston-Salem

Melo (E) e Matos (D) na cerimônia de premiação. Jared Wickerham / Wick Photography for Winston-Salem Open

Às vésperas do US Open, que começa neste domingo, os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos se sagraram campeões do ATP 250 de Winston-Salem neste sábado (23). Na final, eles derrotaram de virada o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/8, em 1h33min de jogo.

Trata-se do terceiro título da dupla, em três pisos diferentes. Juntos, eles venceram o ATP 500 Rio Open neste ano, no saibro, e o ATP 250 de Stuttgart, na grama, na temporada passada. Foi ainda a segunda conquista de Melo no torneio - em 2019, levantou o troféu na companhia do polonês Lukasz Kubot.

Individualmente, foi o 40º título de Melo. O mineiro é o brasileiro com o maior número de troféus de nível ATP.

— Muito contente aqui com o título. Acho que foi uma semana especial para nós. Jogamos muito bem desde a primeira rodada. Conseguimos imprimir o ritmo de jogo no nível alto que podemos jogar praticamente em todas as partidas. Estamos realmente muito felizes aqui com a vitória e espero levar essa confiança toda para o US Open. E foi muito bacana porque pude homenagear meu pai — afirmou um emocionado Melo, que dedicou o título a seu pai Paulo, que morreu em fevereiro deste ano, logo após o Rio Open.

Melo (E) e Matos (D) comemoram vitória. Jared Wickerham / Wick Photography for Winston-Salem Open

Já o gaúcho Matos, por sua vez, se sagrou campeão pela 11ª vez no circuito.

— Tivemos altos e baixos no ano, mas nos treinos estávamos indo muito bem e nunca deixamos de acreditar na nossa dupla e isso foi importante para fazer um bom resultado em Wimbledon e essa semana aqui para chegar bem preparados para o US Open — disse Matos.