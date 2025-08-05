Mano ou Roger: quem tem maior chance de dar a volta por cima? Colunistas opinam 

Técnicos têm dificuldade para acertar os times. Montagem com fotos de FERNANDO MORENO e RICARDO DUARTE / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO / SC INTERNACIONAL

Grêmio e Inter estão vivendo uma fase delicada, e há pressão sobre os técnicos Mano Menezes e Roger Machado para encontrarem soluções para os times.

O Tricolor, eliminado da Copa do Brasil pelo CSA e da Sul-Americana pelo Alianza Lima, equipes consideradas inferiores, ainda não conseguiu engrenar no Brasileirão. Deu para ver alguma evolução na partida contra o Palmeiras, mesmo que o resultado final tenha sido a derrota, e parecia que na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza o time estava chegando a uma consolidação.

Entretanto, o futebol pobre apresentado no confronto contra Fluminense, no último sábado (2), pelo Campeonato Brasileiro, fez diminuir as expectativas sobre grupo comandado por Mano Menezes. Atualmente, o Grêmio é o 14º da tabela, somando 20 pontos entre cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas.

O Inter de Roger Machado não se encontra em posição muito melhor na competição dos pontos corridos. Com uma posição e um ponto a mais, o Colorado tem o mesmo número de vitórias, mas uma derrota a menos. Na Libertadores ainda está vivo, mas está a um fio de cair nas oitavas da Copa do Brasil, em decisão nesta quarta-feira (6) contra o Fluminense, que tem a vantagem de 2 a 1.

Na retomada do Brasileirão depois do Mundial de Clubes, foram cinco partidas. Vitórias não muito empolgantes, mas que serviram para que o Inter se livrasse da zona de rebaixamento, sobre Vitória, Ceará e Santos; um 1 a 1 com o Vasco com gol de empate tomado no finalzinho e, no último domingo (3), a derrota para o São Paulo. Por isso, o futebol apresentado pela equipe de Roger coloca em risco a permanência nas copas.

Diante destes cenários, perguntamos aos colunistas de Zero Hora qual dos técnicos da dupla Gre-Nal tem maior chance de dar a volta por cima. Veja as respostas abaixo.

Mano ou Roger: quem tem maior chance de dar a volta por cima?

Leonardo Oliveira

Mesmo que a montanha a ser escalada por Roger seja maior, vejo-o com mais chances de dar a volta neste momento. Há um jogo de mata-mata com todas as nuances e estratégias postas nele. O Inter pode, em 90 minutos contra o Fluminense, sair da espiral na qual se enfiou desde a semana passada — assim como fez o próprio time carioca. Confrontos eliminatórios têm esse poder.

Já no caso de Mano Menezes, além das dificuldades estruturais do time que padece para resolver, há o ambiente. A entrevista do pós-jogo no Maracanã foi um petardo em direção ao grupo de jogadores, com críticas fortes ao comportamento do time e aos erros de alguns jogadores. Mesmo que o Sport seja o lanterna, nada menos do que uma vitória acachapante no domingo (9) é necessário para reverter o cenário de tensão do momento.

Maurício Saraiva

Roger Machado tem mais chances de reabilitação se considerarmos a qualidade geral de time e elenco, mas Mano Menezes vai enfrentar um adversário inferior em casa no domingo (9). O certo é que ambos estão muito pressionados por resultado e performance.

Diogo Olivier

Em tese, Roger. O Inter tem melhores jogadores do que o Grêmio e, com este grupo, já jogou muito mais. O Grêmio só tem momentos ruins na temporada. Mas a questão é a régua. Dar a volta por cima, para Roger, seria remontar sobre o Fluminense e eliminar o Flamengo na Libertadores. No Grêmio, basta não cair.

Pedro Ernesto Denardin