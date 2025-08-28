Manchester United x Burnley pela Premier Legue: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Manchester United e Burnley se enfrentam neste sábado (30), às 11h, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O jogo ocorre no Old Trafford, em Manchester.
Escalações para Manchester United x Burnley
Manchester United: Bayindir; Leny Yoro, De Ligt e Luke Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko e Matheus Cunha. Técnico: Ruben Amorim.
Burnley: Martin Dubravka; Kyle Walker, Hartman, Esteve e Ekdal; Ugochukwu, Josh Cullen, Mejbri, Larsen e Foster; Anthony. Técnico: Scott Parker.
Onde assistir a Manchester United x Burnley
A partida será transmitida ao vivo no Disney+