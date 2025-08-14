Mallorca x Barcelona pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Mallorca e Barcelona se enfrentam neste sábado (16), às 14h30min, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. O jogo ocorre no Estádio Son Moix, em Palma de Mallorca, na Espanha.
Escalações para Mallorca x Barcelona
Mallorca: Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent e Mojica; Morlanes, Mascarell e Darder; Asano, Muriqi e Pablo Torre. Técnico: Jagoba Arrasate.
Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Raphinha, Fermín López, Ferran Torres e Lamine Yamal. Técnico: Hansi Flick.
Arbitragem para Mallorca x Barcelona
Não divulgada pelo site da La Liga.
Onde assistir a Mallorca x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.