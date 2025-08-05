Maique é o único brasileiro na seleção da Liga das Nações de vôlei 

Maique atuou em todos os jogos da Liga das Nações. Volleyball World / Divulgação

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) usou suas redes sociais para anunciar os melhores jogadores da Liga das Nações, encerrada no domingo (3), com o título da Polônia.

Durante toda a segunda-feira (4), a entidade foi atualizando um atleta por posição, até completar os sete premiados, além do MVP, o melhor jogador do torneio.

O líbero Maique foi o único brasileiro eleito para o time ideal.

Titular da seleção pela primeira vez na carreira, o jogador de 28 anos esteve em quadra em todos os sets disputados pelo Brasil na competição e foi a primeira opção na posição de líbero nas 15 partidas da campanha brasileira.

O defensor liderou o ranking de defesas da Liga das Nações com 119 ações bem-sucedidas (34 a mais que o segundo colocado) e apareceu em segundo lugar na lista de recepção, com 88 passes certos.

O posto de MVP ficou com o central polonês Jakub Kochanowski, que também é o capitão da equipe campeã.

Kochanowski foi escolhido ao lado do central Jan Kozamernik (Eslovênia), dos ponteiros Alessandro Michieletto (Itália) e Wilfredo León (Polônia), do oposto Kewin Sasak (Polônia) e do levantador Simone Giannelli (Itália).