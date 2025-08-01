Maior contratação da história do Flamengo, Samuel Lino avisa: 'Números não entram em campo'

Bastaram pouco mais de 30 minutos em campo para Samuel Lino cair das graças do torcedor flamenguista. O atacante fez sua estreia no segundo tempo contra o Atlético-MG, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, quinta-feira, finalizou quatro vezes, driblou, mostrou personalidade e até teve um gol anulado. Apresentado nesta sexta e sob o peso de ser a maior contratação da história do clube rubro-negro, ele mostrou confiança, mas alertou que precisa trabalhar muito para honrar o investimento.

Para tirar o jogador do Atlético-MG, o Flamengo desembolsou 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 143 milhões). De acordo com o diretor de futebol José Boto, o clube já vinha tentando a contratação desde o começo da temporada. O dirigente chegou a se desculpar pela demora na negociação.

"Ser a maior contratação da história do Flamengo é incrível, motivo de muito orgulho. Nosso time tem muito talento, jogadores de muita qualidade, mas nomes e números não entram em campo", avisou o reforço alegre e, ao mesmo tempo, com os pés no chão. "Se você não correr e der tudo de si, deixar a vida 100%, aqui no futebol brasileiro não vai ganhar."

E usou justamente o jogo da estreia, com derrota por 1 a 0 aos mineiros, para reforçar a obrigação de dedicação e luta em campo. "Vimos contra o Atlético, que foi um jogo muito difícil, de muita luta, briga. Nome e número não entram em campo. Estou muito feliz e tranquilo. Essa felicidade de estar aqui no Flamengo faz tirar essa pressão que existe por ser a maior contratação".

Samuel Lino chega conhecendo a casa. Ele passou pelas categorias de base do Flamengo antes de trilhar sua carreira na Europa. "Aqui na base eu tive oportunidade, mas não a liberdade de mostrar realmente quem eu sou. Joguei de centroavante por alguns jogos, mas foi um bom aprendizado", relembrou. "Às vezes as coisas passam para você aprender e amadurecer. Chegar aqui naquela época me fez crescer e mudar a mentalidade para o que veio depois na minha carreira."

O jogador queria ter passado mais tempo no Flamengo e espera concluir seu sonho neste retorno. "Não imaginava que naquela época sairia para voltar sendo a maior contratação. Acho que é o destino, Deus, caminho... hoje estou aqui e espero demonstrar tudo que eu sei que não demonstrei naquela época."

Samuel Lino aproveitou para revelar que recebeu outras propostas, mas que jamais desistiu de vestir novamente a camisa do Flamengo, clube ao qual garante sempre vir acompanhando. "Desde que voltei para o São Bernardo depois da minha passagem pelo Flamengo, eu passei a acompanhar a equipe principal sempre", frisou, antes de falar da oferta rubro-negra.

"É verdade que tive algumas propostas bem interessantes da Europa, boas propostas financeiras da Arábia. Mas quando veio o Flamengo com uma boa proposta também eu pensei: é um clube gigantesco, onde já joguei e que está sempre disputando títulos, nas primeiras colocações, com muitos jogadores na seleção brasileira", frisou, para explicar o acerto.