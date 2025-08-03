Madison Keys vence Karolina Muchova e vai às quartas do WTA 1000 de Montreal

A tenista americana Madison Keys, número 8 do mundo, venceu a tcheca Karolina Muchova (N.14) neste domingo (3) e se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Montreal, disputado em quadra dura.

Keys fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-3 e 7-5, em duas horas e 20 minutos.

A americana de 30 anos, campeã do Aberto da Austrália em janeiro, vai enfrentar por uma vaga na semifinal em Montreal a vencedora do confronto entre a polonesa Iga Swiatek (N.3) e a dinamarquesa Clara Tauson (N.19), que entram em quadra ainda neste domingo.