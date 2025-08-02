Lutador sofre corte assustador no rosto após levar joelhadas em luta da PFL 8

Um lance impressionante marcou o card da PFL 8 nesta sexta-feira, em Atlantic City, nos Estados Unidos. Logo na segunda luta da noite, o meio-médio norte-americano Sarek Shields venceu Nicholas Meck por nocaute técnico após desferir duas joelhadas que causaram um corte profundo acima do olho do rival.

O golpe foi aplicado nos segundos finais do primeiro round. Meck, conhecido como "King Black Cat", teve uma lesão exposta imediatamente após o impacto, com sangramento intenso que tomou conta do cage. Após avaliação médica, os responsáveis pelo evento optaram por interromper a luta.

Com o resultado, Sarek Shields soma oito vitórias na carreira profissional no MMA, a segunda por interrupção médica. A anterior havia sido em janeiro de 2022, na LFA, contra Jeremiah Curtright.