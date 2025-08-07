Luiza Fullana é a única brasileira nas quartas de final do W35 de Chacabuco

Fullana é a número 513 da WTA. João Pires / Divulgação/Fotojump

O Brasil tinha quatro jogadoras nas oitavas de final do W35 de Chacabuco, cidade da província de Buenos Aires, na Argentina. Todavia, apenas Luiza Fullana conseguiu classificação.

Número 513 do ranking mundial, a brasiliense de 24 anos venceu a equatoriana Mell Reasco por 2 a 1, parciais de 6/7 (4-7), 6/4 e 6/3, após 3h27min de partida.

A próxima adversária de Fullana será a Lucciana Pérez Alarcón (365ª), finalista da chave junior de Roland Garros em 2023, que passou pela brasileira Júlia Konishi (835ª) por 6/2 e 6/1, em apenas 67 minutos.

Principal favorita ao título, a paulista Carolina Meligeni, que está na 239ª posição na WTA, foi eliminada pela peruana Dana Guzmán (772ª), que marcou 6/3 e 6/1, em 1h30min de jogo.

Já a paulista Ana Candiotto, (558ª) e sétima cabeça de chave, foi eliminada pela chilena Jimar González (823ª) por 6/2 e 7/6 (7-2), em confronto que teve 2h02min de duração.

Duplas

Luiza Fullana ainda jogou nas duplas. Ela e a argentina Carla Markus foram derrotadas pela argentina Lourdes Ayala e a peruana Lucciana Pérez Alarcón, que fez 6/3 e 6/1, em 59 minutos de partida válida pelas quartas de final.