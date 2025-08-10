Luiza Cocuzzi é ouro no ciclismo mountain bike do Pan Júnior e garante vaga no Pan adulto de 2027

A segunda medalha de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior, no Paraguai, foi conquistada por Luiza Cocuzzi, da equipe ACRS Cycling Team/Royal Ciclo/ Audax (SP), que foi a melhor na disputa do ciclismo mountain bike.
Neste domingo (10), em Água Vista, na Cidade de Encarnación, Cocuzzi foi a melhor nas cinco voltas. Com o tempo de 1h17min55seg, levou o ouro e ainda conquistou a vaga em disputa para os Jogos Pan-Americanos, que acontece em Lima, no Peru, em 2027.
Luiza superou um duelo com a argentina Lucía Miralles, prata com 1h18min17seg, e a colombiana María Salamanca, bronze com 1h18min32seg, que foram suas principais rivais desde o começo da prova.
A outra brasileira na disputa, Giuliana Salvini não conseguiu completar o percurso.