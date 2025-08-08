Lucas volta no São Paulo e celebra 15 anos da estreia: 'Melhor presente para comemorar a data'

Lucas Moura comemorou nesta sexta-feira 15 anos de sua estreia oficial no time profissional do São Paulo com a melhor notícia que podia receber. O meia-atacante foi relacionado por Hernán Crespo para a partida contra o Vitória, neste sábado, no MorumBis.

O jogador está recuperado de um estiramento da cápsula posterior do joelho direito, que o tirou dos gramados por mais de três meses. A última aparição do ídolo tricolor ocorreu no dia 6 de maio, a vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, no Peru, pela fase de classificação da Libertadores.

"Estou muito feliz. Não poderia ter presente melhor para comemorar essa data, poder voltar a fazer o que eu amo e representar o São Paulo", celebrou Lucas Moura. "Agradeço aos meus familiares, companheiros e profissionais do clube que estiveram comigo neste período. Todos me motivaram bastante. Estou contente de poder retornar para ajudar os meus companheiros."

Caso entre em campo, Lucas Moura jogará pela primeira vez sob o comando de Hernán Crespo,. O treinador sempre frisa que Lucas Moura é peça imprescindível ao São Paulo, e o retorno ocorre justamente antes dos mata-matas da Libertadores contra o Atlético Nacional, a partir de terça-feira.

A estreia de Lucas Moura pela São Paulo ocorreu no dia 8 de agosto de 2010. Na ocasião, o então jovem de 17 anos entrou no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Substituiu Cleber Santana, justamente o autor do gol são-paulino.