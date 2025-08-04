Lucas e Rodriguinho vão a campo e avançam em retomada no São Paulo antes de jogo com Athletico

Na reapresentação do São Paulo nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o foco esteve em ajustes físicos e táticos com atenção especial a dois jogadores em estágios diferentes de recuperação: Lucas e Rodriguinho. O elenco foi dividido em dois grupos: os titulares da vitória sobre o Internacional seguiram para atividades regenerativas na parte interna, enquanto os demais foram a campo sob o comando de Hernán Crespo.

O atacante Lucas, que trata de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, participou de parte do trabalho com bola. Com movimentação cuidadosa e sob vigilância da comissão técnica, ele fez exercícios de integração ao lado dos companheiros, antes de seguir com atividades específicas orientadas pelo departamento de preparação física. Embora siga um cronograma de retorno gradual, a presença no campo indica evolução clínica importante, especialmente em uma semana de decisão na Copa do Brasil.

Rodriguinho, por sua vez, também marcou presença no gramado e chamou atenção por utilizar uma máscara facial de proteção. O meia sofreu trauma recente na face, com sutura no lábio e pequena fratura no nariz, mas foi liberado para retomar os treinos com bola. Mesmo limitado em alguns contatos, ele participou normalmente das atividades em espaço reduzido e demonstrou desenvoltura, sendo observado de perto pela comissão técnica.

O treino em campo teve como foco o jogo posicional, com exercícios de posse divididos por setores e um coletivo em campo reduzido. O ritmo foi intenso entre os jogadores que não atuaram ou jogaram poucos minutos no último domingo.

Entre as novidades disponíveis para a comissão estão o zagueiro Alan Franco e o atacante Ferreira, ambos de volta após suspensão diante do Inter. Os dois participaram normalmente do treinamento e devem reforçar o grupo para o duelo decisivo com o Athletico-PR, pelas oitavas da Copa do Brasil.