Liverpool x Arsenal pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Liverpool e Arsenal se enfrentam neste domingo (31), às 12h30min, pela terceira rodada da Premier League. O jogo ocorre em Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.
Escalações para Liverpool x Arsenal
Liverpool: Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz e Gakpo; Ekitiké. Técnico: Arno Slot
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel e Calafiori; Odegaard, Zubimendi e Rice; Madueke, Eze e Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta
Onde assistir a Liverpool x Arsenal
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+