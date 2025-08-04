Liverpool vence Athletic Bilbao em dois amistosos consecutivos em Anfield

O amistoso experimental em rodada dupla entre Liverpool e Athletic Bilbao nesta segunda-feira (4) terminou com duas vitórias inglesas (4 a 1 e 3 a 2) contra o time espanhol que se prepara para voltar à Liga dos Campeões.

Com um formato original de dois amistosos consecutivos em um intervalo de três horas, os 'Reds' mostraram por que são os atuais campeões da Premier League e um dos fortes candidatos à conquista da Champions, competição à qual os comandados de Ernesto Valverde retornarão após mais de uma década de ausência.

Na primeira das duas partidas, os reservas do Liverpool foram ainda mais superiores aos reservas habituais do Athletic do que o resultado indica.

O atacante inglês de 16 anos Rio Ngumoha abriu o placar logo aos dois minutos e o uruguaio Darwin Núñez ampliou aos cinco. O goleiro mexicano Álex Padilla marcou contra pouco antes do intervalo (42') e Harvey Elliott ampliou para o time da casa no segundo tempo (58'). O atacante Gorka Guruzeta diminuiu para a equipe espanhola (76').

A segunda partida do dia, com duas escalações mais conhecidas, com Mohamed Salah e o reforço alemão Florian Wirtz pelo time da casa, e Nico Williams pela equipe basca, também teve cinco gols.

O egípcio (14') e o holandês Cody Gakpo (55' e 70') marcaram para o Liverpool, e Ohian Sancet (que mais tarde deixou o jogo por lesão) e Gakpo (contra) marcaram para o Athletic, que sofreu cinco derrotas consecutivas nesta pré-temporada. Salah perdeu um pênalti nos minutos finais.

Aos 20 minutos de ambas as partidas, a grande torcida em Anfield e jogadores das duas equipes aplaudiram em memória do jogador português dos 'Reds', Diogo Jota, que morreu em um acidente de carro junto com seu irmão na noite de 25 de junho.