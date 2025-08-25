Liverpool marca nos acréscimos e vence Newcastle no Inglês

O Liverpool, em superioridade numérica durante todo o segundo tempo, sofreu para vencer o Newcastle por 3 a 2 nesta segunda-feira (25), com um gol nos acréscimos do jogo que fechou a segunda rodada da Premier League.
Depois de abrirem 2 a 0 no placar, e verem os 'Magpies', com um jogador a menos, conseguirem o empate no minuto 88, os 'Reds' reagiram e chegaram ao gol da vitória no apagar das luzes com o jovem Rio Ngumoha, que completará 17 anos na próxima sexta-feira.
O Liverpool, atual campeão, ocupa a terceira posição na tabela com os mesmos seis pontos de Arsenal e Tottenham, únicas equipes com duas vitórias nos dois primeiros jogos.
--- Resultados da 2ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:
- Sexta-feira:
West Ham - Chelsea 1 - 5
- Sábado:
Manchester City - Tottenham 0 - 2
Bournemouth - Wolverhampton 1 - 0
Brentford - Aston Villa 1 - 0
Burnley - Sunderland 2 - 0
Arsenal - Leeds 5 - 0
- Domingo:
Crystal Palace - Nottingham 1 - 1
Everton - Brighton 2 - 0
Fulham - Manchester United 1 - 1
- Segunda-feira:
Newcastle - Liverpool 2 - 3
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6
2. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5
3. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3
4. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4
5. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2
6. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2
7. Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1
8. Everton 3 2 1 0 1 2 1 1
9. Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1
10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1
. Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1
12. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4
13. Fulham 2 2 0 2 0 2 2 0
14. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0
15. Newcastle 1 2 0 1 1 2 3 -1
16. Manchester United 1 2 0 1 1 1 2 -1
17. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1
18. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2
19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5
20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7
* AFP