Liverpool marca nos acréscimos e vence Newcastle no Inglês

O Liverpool, em superioridade numérica durante todo o segundo tempo, sofreu para vencer o Newcastle por 3 a 2 nesta segunda-feira (25), com um gol nos acréscimos do jogo que fechou a segunda rodada da Premier League.

Depois de abrirem 2 a 0 no placar, e verem os 'Magpies', com um jogador a menos, conseguirem o empate no minuto 88, os 'Reds' reagiram e chegaram ao gol da vitória no apagar das luzes com o jovem Rio Ngumoha, que completará 17 anos na próxima sexta-feira.

O Liverpool, atual campeão, ocupa a terceira posição na tabela com os mesmos seis pontos de Arsenal e Tottenham, únicas equipes com duas vitórias nos dois primeiros jogos.

--- Resultados da 2ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira:

West Ham - Chelsea 1 - 5

- Sábado:

Manchester City - Tottenham 0 - 2

Bournemouth - Wolverhampton 1 - 0

Brentford - Aston Villa 1 - 0

Burnley - Sunderland 2 - 0

Arsenal - Leeds 5 - 0

- Domingo:

Crystal Palace - Nottingham 1 - 1

Everton - Brighton 2 - 0

Fulham - Manchester United 1 - 1

- Segunda-feira:

Newcastle - Liverpool 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6

2. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5

3. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3

4. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4

5. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2

6. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2

7. Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1

8. Everton 3 2 1 0 1 2 1 1

9. Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1

10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1

. Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1

12. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4

13. Fulham 2 2 0 2 0 2 2 0

14. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0

15. Newcastle 1 2 0 1 1 2 3 -1

16. Manchester United 1 2 0 1 1 1 2 -1

17. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1

18. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2

19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7