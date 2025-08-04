Esportes

Em Anfield
Notícia

Liverpool joga duas vezes no mesmo dia com homenagens a Diogo Jota e gol de promessa de 16 anos; entenda

Adversário é Athletic Bilbao, como preparação para a temporada que começa em agosto

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS