A segunda-feira (4) para o torcedor do Liverpool está sendo marcada por emoção e por duas partidas contra o Athletic Bilbao em Anfield. É a primeira vez que a torcida está junto com o time após a morte do atacante Diogo Jota, vítima de um acidente de carro no início de julho.

As arquibancadas lotadas entoaram o tradicional cântico "You'll Never Walk Alone" e muitas homenagens foram vistas para o atacante português de 28 anos, que faleceu junto do seu irmão André Silva, de 26 anos.

Em campo, as equipes se enfrentam duas vezes. O primeiro jogo terminou com vitória por 4 a 1 para os mandantes. O segundo também foi favorável ao Liverpool, aplicando 3 a 2.

Os amistosos serviram para melhorar preparação física dos atletas para a temporada que se aproxima.

Curiosidade

A última vez que os clubes se enfrentaram foi em agosto de 2021, em jogo de pré-temporada. O duelo ocorreu em Anfield e terminou empatado em 1 a 1. O gol do Liverpool foi marcado por Jota.

Goleada e brilho de jovem estrela

O destaque do jogo de abertura foi para uma jovem promessa que marcou o primeiro gol aos 16 anos. O atacante inglês Rio Ngumoha marcou com menos de 2 minutos de partida, com um belo chute de fora da área.

O uruguaio Darwin Nuñez ampliou aos 5 da primeira etapa. Antes do intervalo, Alex Padilla fez o terceiro contra. O quarto foi no segundo tempo, Harvey Elliott fechou a conta para o Liverpool. O gol dos espanhóis foi de Guruzeta.

Segundo duelo equilibrado

Na segunda partida, o Liverpool entrou com outra escalação, mas o resultado foi novamente positivo. Vitória por 3 a 2.

Salah abriu o placar, porém Sancet empatou para o Bilbao. Gakpo, então, apareceu no jogo. O atacante holandês fez aos 10 do segundo tempo. Ele também foi responsável pelo empate dos espanhóis, com um gol contra aos 19.