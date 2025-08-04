Liverpool goleia Athletic Bilbao em reencontro com Anfield marcado por homenagens a Diogo Jota

A primeira partida do Liverpool em Anfield desde a morte de Diogo Jota teve um peso emocional que ultrapassou os limites de um amistoso de pré-temporada. Nesta segunda-feira, diante do Athletic Bilbao, o estádio se encheu de aplausos, flores e emoção para homenagear o atacante português, morto em um acidente de carro no mês passado, ao lado do irmão. O reencontro com a torcida foi marcado por reverência, respeito e uma vitória incontestável por 4 a 1 que teve a despedida silenciosa de um ídolo em luto coletivo.

Antes da bola rolar, o ex-zagueiro Phil Thompson e o presidente do Athletic, Jon Uriarte, depositaram coroas de flores no gramado, em frente ao Kop, onde o tradicional "You'll Never Walk Alone" ecoou com uma carga emocional ainda maior. A ausência de Jota, figura importante do elenco nos últimos anos, ainda reverbera entre jogadores e torcedores.

Dentro de campo, o Liverpool manteve a intensidade que caracteriza sua identidade. E logo aos dois minutos, o jovem Rio Ngumoha, de apenas 16 anos, encontrou espaço no meio e, com confiança de veterano, finalizou colocado para abrir o placar.

A vantagem foi ampliada rapidamente. Aos cinco, Ngumoha voltou a participar decisivamente da jogada, escorando de cabeça um cruzamento para Darwin Núñez completar para o fundo da rede. O uruguaio, que pode estar de saída nesta janela de transferências, talvez tenha feito ali sua última contribuição pelo clube.

O terceiro gol, pouco antes do intervalo, saiu em lance de Ben Doak. O atacante conduziu pela direita e tentou o cruzamento fechado. O goleiro Padilla, do Athletic, se atrapalhou na defesa e acabou desviando contra o próprio patrimônio. O gol contra evidenciou o volume de jogo do Liverpool, especialmente pelos lados do campo.

Na segunda etapa, mesmo com várias mudanças promovidas por Arne Slot, a equipe manteve o domínio. Harvey Elliott aproveitou assistência de Darwin para marcar o quarto gol, aos 14. O Athletic, que pouco conseguiu responder durante toda a partida, descontou com Guruzeta, de cabeça, após cruzamento de Louis-Jean pela direita.