Liverpool abre Premier League com vitória no fim sobre Bournemouth (4-2)

O Liverpool estreou na nova temporada 2025-2026 da Premier League com uma vitória na reta final sobre o Bournemouth (4-2) nesta sexta-feira (15), pela primeira rodada.

Em Anfield, tomado pela emoção com as homenagens pré-jogo a Diogo Jota, o atacante português que morreu em julho em um acidente de carro na Espanha, os atuais campeões ingleses apresentaram uma imagem positiva desde o início.

Após uma janela de transferências na qual os 'Reds' investiram uma voluptuosa soma de 312 milhões de euros (quase 2 milhões pela cotação atual), o primeiro gol desta temporada do campeonato foi marcado por um de seus novos reforços, o francês Hugo Ekitike, aos 37 minutos.

O holandês Cody Gakpo ampliou no início do segundo tempo (49'), mas dois gols de Antoine Semenyo, finalizando dois contra-ataques, permitiram que os visitantes empatassem (64' e 77').

Antes disso, o ganês foi vítima de um insulto racista de um torcedor do Liverpool por volta da meia hora de jogo, o que levou o árbitro Anthony Taylor a interromper o jogo por alguns minutos.

Quando a partida parecia caminhar para o empate, o italiano Federico Chiesa mandou para o fundo da rede com um chute de primeira (88') e o atacante Mohamed Salah (90'+4) fez uma bela jogada individual e ampliou para 4 a 2, garantindo os três pontos para os atuais campeões.

Salah abre assim sua conta no campeonato, depois de ter sido o artilheiro da Premier League do ano passado com 29 gols.

Com este resultado, o Liverpool consegue recuperar o sorriso após a decepção do último fim de semana, quando perdeu a Supercopa da Inglaterra (FA) nos pênaltis para o Crystal Palace.

A primeira rodada da Premier League continua neste fim de semana.

Dois jogos se destacam: o clássico entre o campeão mundial Chelsea e o Crystal Palace, e especialmente a visita do Arsenal a Old Trafford no domingo para testar o poder do Manchester United, que espera esquecer a péssima temporada passada.

Enquanto isso, o Manchester City de Pep Guardiola estreia no sábado contra o Wolverhampton, enquanto o Tottenham, derrotado pelo PSG nos pênaltis na Supercopa da Europa na quarta-feira, recebe o Burnley no mesmo dia.