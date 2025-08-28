Lions, Bears, Packers e Vikings: o que esperar dos times da NFC Norte da NFL

Caleb Williams terá uma estrutura melhor nos Bears para se provar. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uma divisão em que três times chegaram nos playoffs na última temporada, e neste ano pode ter surpresas. A NFC Norte reúne quatro franquias que souberam se reestruturar e agora chegam para 2025/2026 com a intenção de competir pelo título.

Cada uma das equipes, no entanto, enfrenta problemas específicos. Resta saber se ao longo da temporada conseguirão contorná-los ou sucumbirão a eles.

Zero Hora ouviu analistas de NFL de diversos canais especializados do Brasil para saber o que esperar de cada franquia para a temporada. Veja abaixo as análises sobre a NFC Norte:

Detroit Lions

Dan Campbell perdeu seus dois coordenadores principais. GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Lions ainda não alcançaram o sucesso esperado pelo time que têm. A eliminação antes mesmo de chegar na final da NFC é a prova disso. Para piorar a situação, a comissão técnica de Dan Campbell passou por mudanças de impacto.

— Depois da frustração nos playoffs da última temporada, os Lions chegam com interrogações. Não pelo grupo de jogadores, mas pelos coordenadores. John Morton vai ter que calçar os sapatos de Ben Johnson, badalado coordenador ofensivo que virou técnico do rival Bears. Na defesa, Kelvin Sheppard assume o posto que era de Aaron Glenn, hoje treinador dos Jets — explica Rafael Belattini, comentarista da ESPN e do Toque e Passa.

A gestão de grupo de Campbell, sempre muito elogiada desde que assumiu o cargo de head coach em Detroit, será testada. O sucesso dos Lions passa por isso e por uma adaptação rápida dos jogadores com os novos coordenadores.

— Se a troca de coordenadores não afetar negativamente o time, como aconteceu com os Eagles há dois anos, os Lions ainda podem ser vistos como favoritos na também complicada NFC Norte — complementa.

Destaques do time: Jared Goff, Aidan Hutchinson e Amon-Ra St. Brown

Jared Goff, Aidan Hutchinson e Amon-Ra St. Brown Treinador: Dan Campbell

Dan Campbell Campanha em 2024/2025: 15 vitórias e 2 derrotas

Chicago Bears

Com um novo treinador, que tem total capacidade de elevar o nível de Caleb Williams, quarterback que foi a primeira escolha do draft 2024, os Bears podem começar uma mudança de chave nesta temporada.

— A chegada de Ben Johnson é um alento, pois Matt Eberflus foi demitido após péssimo trabalho e isso atrasou o desenvolvimento de Caleb Williams. Agora, ele terá um ataque potente e bem desenhado, com uma defesa que na mão de Dennis Allen deve ser muito agressiva — analisa Deivis Chiodini, comentarista da ESPN.

Reforços chegaram para ajudar o jovem quarterback, principalmente na linha ofensiva. A proteção de Williams é um dos caminhos para o sucesso dos Bears no futuro.

— A pressão estará sob o quarterback e a NFC Norte é muito dura. Chicago é uma equipe que deve ter oscilações, mas briga por uma vaga de wild card — acrescenta.

Destaques do time: Caleb Williams, Joe Thuney e Colston Loveland

Caleb Williams, Joe Thuney e Colston Loveland Treinador: Ben Johnson

Ben Johnson Campanha em 2024/2025: 5 vitórias e 12 derrotas

Green Bay Packers

Jordan Love precisa ser mais protagonista dos Packers. JUSTIN CASTERLINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Packers voltaram a competir na última temporada, mas o objetivo final, que é vencer o Super Bowl, ainda parece distante da franquia. Foram poucas movimentações na offseason, o que gera dúvidas sobre o que a equipe pode fazer na temporada.

— Passa muito longe de ser uma equipe ruim, mas tem uma questão séria: quem é a estrela que vai resolver nos jogos difíceis? O elenco é equilibrado e qualificado, com Jordan Love no caminho de sua melhor temporada na NFL. Ainda assim, o cenário é o mesmo da última temporada, no qual faltam superestrelas que possam chamar a responsabilidade na hora mais importante — analisa Henrique Bulio, editor-chefe do ProFootball.

A maior expectativa de ser uma estrela é o quarterback Jordan Love, o qual precisa ficar distante de lesões para conseguir evoluir. No draft, os Packers selecionaram um wide receiver que deve fazer boa parceria com ele.

— A chegada de Matthew Golden vai ajudar a esticar mais o campo verticalmente e facilitar ainda mais a vida do quarterback. A defesa, por outro lado, não tem poder de fogo para brigar com os melhores ataques da conferência — aponta Bulio.

Destaques do time: Jordan Love, Josh Jacobs e Matthew Golden

Jordan Love, Josh Jacobs e Matthew Golden Treinador: Marr LaFleur

Marr LaFleur Campanha em 2024/2025: 11 vitórias e 6 derrotas

Minnesota Vikings

McCarthy vai disputar a primeira temporada na NFL. STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uma campanha surpreendente na última temporada colocou os Vikings entre os favoritos nesta temporada. No entanto, a franquia passou por uma mudança importante na posição de quarterback. Os treinadores serão importantes para ajudar J.J. McCarthy, que vai fazer sua temporada de novato, já que se lesionou em 2024 e não entrou em campo.

— Minnesota tem talento e dois play callers entre os melhores da liga: Kevin O'Connell e Brian Flores. Ainda assim, há incerteza na posição mais importante do esporte. J.J. McCarthy deve assumir a titularidade após um ano produtivo de Sam Darnold (agora em Seattle) — explica Raphão Martins, comentarista da Cazé TV e da DAZN.

O novato terá a disposição uma linha ofensiva de qualidade, um jogo terrestre que funciona e o melhor wide receiver da NFL, o astro Justin Jefferson.

— Será que o segundanista está pronto para assumir o volante de um time com uma condição realista de vencer jogos nos Playoffs da NFC? — questiona Martins.

Destaques do time: Justin Jefferson, Dallas Turner e Aaron Jones

Justin Jefferson, Dallas Turner e Aaron Jones Treinador: Kevin O'Connell

Kevin O'Connell Campanha em 2024/2025: 14 vitórias e 3 derrotas