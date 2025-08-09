Lima apresenta logotipo oficial e identidade visual do Pan de 2027

Ologotipo oficial dos Jogos Pan-Americanos de 2027. PanAM Sports / Divulgação

No segundo dia da 63ª Assembleia da PanAm Sports, entidade que reúne os 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas, em Assunção, no Paraguai, o Comitê Organizador Lima 2027 revelou o logotipo oficial e a identidade visual da 20ª edição dos Jogos Pan-Americanos.

Com um selo que destaca a identidade, o caminho para Los Angeles 2028 e o símbolo mais importante dos peruanos, Machu Picchu, a marca Lima 2027 foi apresentada ao mundo.

Ainda durante o evento desta sexta-feira (8), o presidente do Comitê Lima 2027, Federico Tong, e o chefe do Comitê Olímpico Peruano, Renzo Manyari, apresentaram todos os avanços e projetos para os próximos meses, com um investimento de mais de US$ 750 milhões (R$ 4,073 bilhões).

— Uma marca inspirada no dinamismo do Peru. É o reflexo de um país que vibra com sua diversidade, sua mistura de raças e tradições. É a pulsação compartilhada de uma região que busca se reconhecer, celebrar e se projetar para o mundo. Aqui, cada atleta, cidadão, visitante e expressão cultural faz parte de uma rede vibrante que conecta emoções, sonhos e narrativas coletivas — destacou Federico Tong.

A ideia de Lima 2027 é se tornar um caminho para Los Angeles 2028, especialmente porque algumas modalidades darão vagas diretas para os Jogos Olímpicos.

— Com esse espírito, Lima 2027 constrói uma conexão através do (Oceano) Pacífico, uma ponte entre cidades, gerações e sonhos. É a ponte entre o sonho continental e a consagração global. De Lima, os caminhos são traçados em direção a Los Angeles 2028 — afirmou Renzo Manyari.