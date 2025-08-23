Leverkusen de Ten Hag estreia na Bundesliga com derrota para o Hoffenheim 

Lemperle fez o gol da virada do Hoffenheim Foto por INA FASSBENDER / AFP

Em sua primeira partida no comando do Bayer Leverkusen, o técnico holandês Erik ten Hag estreou neste sábado (23) com uma derrota em casa por 2 a 1 diante do Hoffenheim, na primeira rodada do Campeonato Alemão, na qual o Eintracht Frankfurt, terceiro colocado na temporada passada, goleou o Werder Bremen por 4 a 1.

O ex-técnico do Ajax e do Manchester United, que chega a Leverkusen com a difícil tarefa de substituir Xabi Alonso - hoje no Real Madrid após sua passagem de sucesso pela Alemanha - começou bem, com o inglês Jarrell Quansah abrindo o placar aos seis minutos, em lance de bola parada.

O zagueiro de 22 anos, contratado junto ao Liverpool, cabeceou para o gol após uma cobrança de falta do espanhol Álex Grimaldo de dentro da área.

Mas o Hoffenheim, que lutou para evitar o rebaixamento na temporada passada, reagiu com gols do Kosovar Fisnik Asllani, com um potente chute de pé esquerdo, aos 25 minutos do primeiro tempo, e de Tim Lemperle, com um disparo da entrada da área no início do segundo tempo aos sete do segundo tempo.

Em outra partida deste sábado, o Eintracht Frankfurt, que disputará a Liga dos Campeões após ter sido a surpresa na temporada passada, começou a temporada com força, derrotando o Werder Bremen por 4 a 1. O francês Jean-Matteo Bahoya, de 20 anos, se destacou, marcando dois gols.

O Stuttgart, campeão da Copa da Alemanha na temporada passada, começou com uma derrota por 2 a 1 para o Union Berlin na capital alemã, enquanto Wolfsburg e Augsburg venceram pelo mesmo placar, 3 a 1, em suas visitas a Heidenheim e Freiburg, quinto colocado na Bundesliga do ano passado.

A temporada da Bundeliga começou na sexta-feira com uma goleada do favorito ao título, o Bayern de Munique, por 6 a 0 sobre o RB Leipzig, com o colombiano Luis Díaz marcando seu primeiro gol na Bundesliga e Harry Kane balançando as redes três vezes.