Leclerc se surpreende com a pole sobre a McLaren na Hungria: 'Não entendo nada na Fórmula 1'

Charles Leclerc levou a Ferrari, neste sábado, à primeira pole position na atual temporada de Fórmula 1, derrubando o favoritismo dos carros da McLaren, dominante no Mundial de Construtores e de Pilotos e também em todas as atividades neste fim de semana de GP da Hungria, no circuito de Hungaroring, em Budapeste.

Nem mesmo o piloto de Mônaco esperava liderar o pelotão na corrida deste domingo. "O quê? Mamma mia!", exclamou no rádio um incrédulo Leclerc ao ser informado de que havia conquistado a pole nos segundos finais do Q3 do treino de classificação. Ele deu um soco no ar de alegria ao sair do carro após bater Oscar Piastri, líder do Mundial, por 0s026 e Lando Norris por 0s041.

"Hoje eu não entendo nada de Fórmula 1!", refletiu Leclerc, após a sessão que definiu o grid. "Honestamente, não tenho palavras. É provavelmente uma das melhores pole positions que já tive, porque é a mais inesperada. Toda a classificação foi extremamente difícil, quando digo extremamente difícil, não é exagero. Foi muito, difícil."

De fato, os carros da Ferrari fizeram tempos bem acima dos primeiros colocados no Q1 e no Q2 - Lewis Hamilton não chegou sequer à última parte e largará em 12º. Com a mudança das condições climáticas, a McLaren não conseguiu repetir o desempenho do Q2, quando cravou voltas abaixo de 1min15, e Leclerc aproveitou para tomar a ponta antes do cronômetro zerar.

"Foi difícil chegar ao Q2, foi difícil chegar ao Q3. No Q3, as condições mudaram um pouco, tudo ficou muito mais complicado e eu sabia que só precisava fazer uma volta limpa para mirar o terceiro lugar. No final, fiquei com a pole position. Eu definitivamente não esperava isso", analisou Leclerc, que na quinta-feira havia dito que o circuito de Hungaroring era "de longe a pior pista da temporada para mim".

Apesar de sair à frente em uma etapa na qual as ultrapassagens são difíceis, Leclerc apontou que a possibilidade de chuva poderá provocar algumas surpresas para a corrida de domingo. "Não tenho ideia de como será, mas uma coisa é certa: farei absolutamente tudo para manter o primeiro lugar", disse o pole position, disposto a brigar por sua nona vitória na Fórmula 1.