Leclerc lamenta prova 'frustrante' e Hamilton revela problemas 'nos bastidores' da Ferrari

O clima na Ferrari após mais uma frustrante corrida não era dos melhores ao término do GP da Hungria, neste domingo, em Budapeste. Charles Leclerc, que largou na pole position, reclamou reiteradamente da estratégia da equipe ainda no rádio e não escondeu a frustração após ficar fora do pódio. Lewis Hamilton, por sua vez, recebeu a bandeirada fora da zona de pontuação e justificou o mau rendimento a problemas "nos bastidores".

O heptacampeão mundial, que no sábado havia chamado a si próprio de "inútil" e sugerido à Ferrari trocar de piloto, após se classificar em 12º lugar no grid de largada, terminou a prova na mesma posição. "Quando você tem um pressentimento, você tem um pressentimento. Há muita coisa acontecendo nos bastidores que não é boa", disse Hamilton à emissora britânica Sky Sports após a corrida, quando questionado sobre seus comentários do dia anterior.

Para Hamilton, o fim de semana foi para esquecer. "A (mentalidade é) mesma de ontem. Estou feliz que acabou. Estou ansioso para ir embora", disse o britânico. "Nunca me senti frustrado porque não poderia ter feito muito mais. Não tinha expectativas (na atual temporada), mesmo que tenha sido pior do que qualquer outra temporada da minha carreira."

A melancólica prova de Hamilton neste domingo na Hungria, onde venceu oito vezes na carreira, ficará marcada por um toque de Max Verstappen que o tirou da pista na briga pelo 11º lugar. O tetracampeão foi investigado pelo incidente, mas se livrou de punição, já que, segundo os comissários, Hamilton não compareceu à audiência e um representante da Ferrari negou o contato entre os carros e disse que o piloto "optou por não tentar permanecer na pista". "Para ser sincero, não me lembro muito bem", disse o britânico sobre a disputa com o holandês.

Depois de largar na pole position e passar boa parte da prova à frente dos carros da McLaren, Charles Leclerc também não escondeu a decepção com o resultado final. O piloto monegasco reclamou no rádio de realizar só um pit stop, lamentou a situação "incrivelmente frustrante" e não conseguiu sequer um lugar no pódio, sendo ultrapassado por George Russell no fim da corrida - terminou em quarto.

"Infelizmente, tivemos um problema no chassi, então não tenho muito a acrescentar. É extremamente frustrante quando você está lutando por uma vitória e quando tínhamos o ritmo que tínhamos no início da corrida, e perdemos absolutamente tudo depois. É muito frustrante", lamentou o piloto.

"Estou muito decepcionado. Não tirei nenhum ponto positivo deste fim de semana, já que terminamos assim", afirmou Leclerc. "Quando temos uma oportunidade única de vencer uma corrida no ano, precisamos aproveitá-la, e hoje não conseguimos. Agora vamos analisar as razões pelas quais tivemos esse problema. Não acho que seja algo que pudéssemos controlar, mas vamos verificar."