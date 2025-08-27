Lecce x Milan pelo Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Lecce e Milan se enfrentam nesta sexta-feira (29), pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre no Estádio Via de Mare, em Lecce, na Itália.
Escalações para Lecce x Milan
Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Coulibaly, Ramadani e Berisha; Banda, Morente e Camarda. Técnico: Eusebio Di Francesco
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana e Estupiñán; Sati Giménez e Pulisic. Técnico: Massimiliano Allegri
Onde assistir a Lecce x Milan
A partida será transmitida ao vivo na Cazé TV e no Disney+