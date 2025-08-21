Laura Pigossi cai no quali e Brasil terá apenas João Fonseca e Bia Haddad em simples no US Open

O sonho de Laura Pigossi de estar pela primeira vez na carreira na chave de simples do US Open, o último Grand Slam da temporada, chegou ao fim nesta quinta-feira, em partida que durou dois dias após ser paralisada pela chuva na véspera. A brasileira acabou eliminada pela jovem sensação australiana Emerson Jones, de 17 anos, em sets diretos, com duplo 6/4.

Com a eliminação de Pigossi ainda na segunda rodada do qualificatório, o País terá somente dois representantes na chave de simples: Bia Haddad no feminino e João Fonseca no masculino, no qual Thiago Monteiro e Thiago Wild também não conseguiram avançar na fase prévia.

O jogo de Laura Pigossi retomou nesta quinta em Nova York com a australiana vencendo o primeiro set por 5 a 4, mas com a brasileira empolgada por reação na parcial e com o serviço. Ocorre que a 199ª do mundo não se intimidou, mostrou-se agressiva e fechou no primeiro set point, com a quinta quebra seguida de saque na parcial.

A sequência de quebras permaneceu na largada de um segundo set maluco e com a brasileira melhor, abrindo 3 a 1. Mas, a alegria durou pouco e Emerson Jones logo se recuperou ao virar para 5 a 3, enfileirando quatro pontos ao aproveitar outros dois break points.