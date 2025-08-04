Lateral Khellven se despede do CSKA e é anunciado pelo Palmeiras: 'Vivendo um sonho'

O lateral-direito Khellven é o novo reforço do Palmeiras. Nesta segunda-feira, o clube oficializou a chegada do jogador, que mais cedo se despediu do CSKA, da Rússia, pelas próximas cinco temporadas. A chegada é para a vaga de Mayke, negociado com o Santos.

"O Palmeiras acertou nesta segunda-feira (04) a contratação do lateral-direito Khellven, que defendeu o CSKA Moscou-RUS nas duas últimas temporadas. O jogador de 24 anos assinou vínculo até julho de 2030", anunciou o clube.

O reforço não escondeu sua satisfação na nova casa. "Primeiramente, agradecer a Deus por viver todo esse sonho. Agradecer à minha família, ao Palmeiras por ter me procurado. Prontamente aceitei o convite", disse, eufórico.

"Falei com o Vitor Roque, com o Mauricio, e todos me falaram coisas muito boas da estrutura. Então, foi muito fácil de aceitar. Não tem como recusar um convite do maior clube do Brasil, o maior campeão. Quando chegou a proposta, falei com a minha mulher, conversamos. Muito feliz de estar aqui e ansioso para conhecer todos os meus colegas e trabalhar o mais rapidamente possível", comemorou, em visita à Academia de Futebol.

Destaque no País quando defendia o Athletico-PR, Khellven não vê a hora de mostrar seu trabalho sob a direção de Abel Ferreira. "O Palmeiras tem um grande treinador, uma grande equipe. Por trás disso, tem toda essa estrutura, que é maravilhosa", frisou. "Com certeza chamou a atenção. Tivemos vários jogos difíceis quando estava no Athletico, jogando aqui e na Arena da Baixada. Sempre foi muito difícil enfrentar o Palmeiras e, com certeza, é um sonho jogar em um clube desse tamanho. Realizar isso é muito gratificante."

Antes de ser anunciado como novo reforço do Palmeiras, o lateral utilizou as redes sociais para oficializar sua despedida do CSKA Moscou. Com 24 anos, o jogador deixa o clube europeu e retorna ao futebol brasileiro para assumir uma das vagas na lateral direita da equipe alviverde, que perdeu Mayke na última semana.

"Agora é o momento de agradecer de coração ao CSKA por toda a minha jornada no clube", escreveu o jogador em um vídeo com lances marcantes da passagem pela Rússia. "Foi uma honra vestir essa camisa e representar essa família. Obrigado à torcida pelo apoio desde o início da minha trajetória no clube. Vocês estão guardados no meu coração."

Khellven foi contratado pelo CSKA em setembro de 2023, após se destacar pelo Athletico-PR. Na Rússia, acumulou 62 partidas, com cinco gols e nove assistências, mantendo a regularidade no setor e chamando atenção por sua capacidade ofensiva. Nos últimos jogos, porém, vinha sendo reserva, o que facilitou a negociação com o Palmeiras.

A diretoria alviverde agiu com agilidade após a saída de Mayke para o Santos. O acordo com o CSKA prevê valores que podem chegar a 6,5 milhões de euros, incluindo bônus e metas por desempenho. Khellven está no Brasil desde o fim de semana e deve ser integrado ao elenco nos próximos dias.

Com passagens pela seleção brasileira de base, Khellven despontou no Athletico, onde disputou 175 jogos, marcou oito gols e foi campeão da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e de três edições do Campeonato Paranaense. Também defendeu o Guarani de Palhoça no início da carreira profissional.

No Palmeiras, a concorrência na lateral direita será com o argentino Giay, titular do setor, além de Marcos Rocha e o jovem Gilberto, das categorias de base. Khellven chega com status de reforço estratégico, com características que se encaixam ao modelo de jogo: bom passe, leitura tática e força física, além de eficiência nas bolas paradas.