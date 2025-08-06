Labradora brasileira vence Campeonato Mundial de Surfe para Cães; veja fotos

Cacau e o tutor Ivan Quintães. Família Surf Dog / Lupa Comunicação/Divulgação

O surfe do Brasil ganhou mais um título. E desta vez ele não veio com a Brazilian Storm.

No último dia 2, na tradicional Linda Mar Beach, em Pacifica, na Califórnia, a cadela Cacau, da raça labrador, e seu tutor Ivan Quintães somaram três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, e foram premiados com o título de Top Dog 2025, troféu máximo do Campeonato Mundial de Surf Dog, entregue à melhor dupla entre todos os campeões de cada categoria.

— Competimos com os melhores do mundo e voltamos pra casa com um resultado que representa muito mais do que medalhas. Ver a Cacau feliz, com o rabinho abanando em cima da prancha, é a maior vitória de todas. Ela representa a continuidade de tudo que o Bono construiu com a gente, e faz isso com tanto amor, leveza e alegria. É um privilégio viver isso em família, agora com a Moana (filha do casal) junto, torcendo com a gente desde o comecinho — diz Camila Tani, companheira de Ivan na criação do projeto.

Bono, citado por Camila, foi o cão surfista que conquistou cinco títulos mundiais e se tornou uma lenda do esporte. Hoje, aos 15 anos, ele continua saudável, ativo e parte da história viva do esporte.

Desde 2020, a família vive em Búzios, no Rio de Janeiro, onde realiza a maior parte de sua preparação. As praias da região funcionam como base de treinos técnicos e também como cenário para a vida cotidiana dos personagens do projeto. Com uma rotina que inclui alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e momentos de lazer em família, Cacau é hoje um dos principais nomes do surf dog mundial — e referência para tutores que desejam estabelecer relações mais profundas e respeitosas com seus pets.

— A gente vive intensamente tudo isso. Cada onda é um desafio novo, e a conexão com a Cacau é o que faz tudo acontecer. Ela ama estar no mar, se diverte de verdade, e isso transparece nas competições. Não é sobre ganhar medalhas, é sobre construir uma história verdadeira, que inspira outras famílias a viverem com mais presença, amor e vínculo — comenta Ivan Quintães.

Além de Cacau e Bono, a Família Surf Dog é formada por Ivan, Camila, a bebê Moana, a vira-lata Mukeka — adotada na Bahia durante a segunda temporada da série —, e a gata Cocada, resgatada em 2024.