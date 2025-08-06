Khellven tem nome registrado no BID e pode estrear no Palmeiras contra o Ceará, pelo Brasileiro

O técnico Abel Ferreira ganhou mais uma opção para escalar o Palmeiras na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Recém-contratado, o lateral-direito Khellven teve o seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e fica à disposição para o duelo com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

Na terceira colocação, a equipe paulista recebe o rival nordestino neste domingo, no Allianz Parque. Khellven é o segundo reforço do clube nesta janela de transferências. Revelado pelo Athletico-PR, o jogador retorna ao Brasil após duas temporadas no CSKA, da Rússia.

O atleta assinou um vínculo de cinco temporadas e custou aos cofres palmeirenses a quantia de 5 milhões de euros (algo em torno de (R$ 32 milhões). Ele chega para suprir a saída do jogador Mayke, que se transferiu para o Santos.

Após o empate na última rodada contra o Vitória en 2 a 2, o Palmeiras não pode pensar em um novo tropeço sob o risco de ver Flamengo e Cruzeiro (empatados no topo com 37 pontos) abrir frente na classificação do Nacional.