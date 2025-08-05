Khellven faz 1º treino no Palmeiras e Sosa revela espírito para 'decisão': 'Dar tudo em campo'

O Palmeiras encerrou nesta terça-feira à tarde a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Necessitando reverter desvantagem de 1 a 0 para o Corinthians na ida, o espírito do clube é de confiança para o embate do Allianz Parque desta quarta. Até mesmo para quem acabou de chegar, caso do uruguaio Ramón Sosa, novidade de Abel Ferreira na semana passada.

"Nós estamos muito preparados para a partida de amanhã. Treinamos para isso toda a semana, estamos mentalizados e focados para amanhã", garantiu o atacante. "Estamos trabalhando muito para isso e será a partida mais importante para a gente porque é um clássico e vai ser lindo de se jogar. Acredito que a nossa torcida nos apoiará muito como sempre faz. De nossa parte, vamos entrar e deixar tudo dentro de campo porque queremos muito a vitória e a classificação", frisou, confiante.

Sosa já deu duas assistências e sofreu um pênalti diante do Vitória e não esconde já estar bem entrosado com o grupo. "Eu estava falando isso com os meus companheiros. Acredito que, graças a eles, pude me adaptar bem porque cheguei aqui e eles me ajudaram muitíssimo. Queria, inclusive, agradecer a todos e acredito também que tem o trabalho do dia a dia, como se treina, como todos se portam, todos os funcionários que trabalham com a gente... Isso tudo ajuda muito o jogador que chega."

O Palmeiras já fez o resultado que precisa diante do Corinthians no primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, anotou 2 a 0 na Arena Barueri. Uma vantagem mínima leva a decisão aos pênaltis e os palmeirenses esperam "resolver" a vaga nos 90 minutos de bola rolando.

Para a partida, Abel Ferreira não deu pistas se contará com o retorno de Bruno Fuchs - deixou o jogo de ida machucado. O defensor cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance, enquanto o também zagueiro Murilo seguiu a transição física. Micael deve formar a zaga com Gustavo Gómez.