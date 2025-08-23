Kaio Jorge marca por cobertura e Cruzeiro se reabilita no Brasileirão ao bater o Internacional

Com mais um gol do artilheiro Kaio Jorge, o Cruzeiro fez 2 a 1 no Internacional e se reabilitou no Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada na noite deste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 21ª rodada. Este foi o 15º gol do atacante, que lidera de forma isolada a artilharia da competição. O vice-artilheiro é Arrascaeta, do Flamengo, com dez.

Com o resultado, o Cruzeiro volta a vencer após dois jogos no Brasileirão, já que vinha de derrota para o Santos, por 2 a 1, e empate com o Mirassol, por 1 a 1. O time chegou a 41 pontos, na vice-liderança, atrás do Flamengo, que soma 43. O time mineiro, entretanto, não tem jogos atrasados, diferentemente de Flamengo, Palmeiras e Bahia, trio que completa o G-4.

O Internacional, que já vinha de derrota por 3 a 1 para o Flamengo, perdeu a segunda seguida e permanece com 24 pontos, em 12º lugar. Os gaúchos ainda têm um jogo atrasado, diante do Bahia, pela 14ª rodada.

O Cruzeiro tomou a iniciativa no começo do jogo e tentou com chutes de Kaio Jorge, para fora, e de Lucas Romero, defendido. O gol, porém, saiu aos 18 minutos. Após jogada na direita e inversão, Wanderson tocou para trás, na quina esquerda da área. Matheus Pereira chutou de primeira, sem muita força, mas com muita categoria no canto oposto, encobrindo o goleiro.

O Internacional, porém, não se deixou abater e buscou o empate pouco depois, aos 23. Bernabei avançou pela esquerda e tocou para o meio, Ricardo Mathias escorregou, mas a bola sobrou para Bruno Tabata. Ele cortou para o pé esquerdo e chutou rasteiro da meia-lua, no cantinho, para vencer o goleiro. Os dois times ainda buscaram o ataque nos minutos finais, mas o empate prevaleceu para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Cruzeiro foi rápido e ficou novamente à frente do placar aos 12 minutos, com golaço de Kaio Jorge. Bernabei errou passe e William roubou a bola. Após arrancada na direita, ele tocou na medida para Kaio Jorge, que deu lindo toque por cobertura para fazer 2 a 1. O lance milimétrico foi revisado pelo VAR, que confirmou o gol.

Depois disso, os dois times fizeram suas substituições, mas não tiveram chances tão perigosas. Nos últimos minutos, ainda deu tempo para Borré, do Inter, ser expulso de forma direta após carrinho por baixo em Christian. Assim, o Cruzeiro segurou bem a vantagem até o apito final.

Na 22ª rodada, o Cruzeiro enfrenta o São Paulo no próximo sábado, às 21h, novamente no Mineirão. Antes, porém, faz o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, às 19h30 da quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O Internacional terá a semana livre e entra em campo no domingo (31), às 20h30, quando recebe o Fortaleza no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 1 INTERNACIONAL

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian, Matheus Pereira (Gabriel) e Wanderson (Matheus Henrique); Kaio Jorge (Kaique Kenji). Técnico: Leonardo Jardim.

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Richard (Luis Otávio), Alan Rodríguez (Raykkonen), Bruno Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Matheus Pereira, aos 18, e Bruno Tabata, aos 23 minutos do primeiro tempo; Kaio Jorge, aos 12 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Romero (Cruzeiro); Vitão, Juninho, Bernabei, Bruno Tabata e Gustavo Prado (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Borré (Internacional).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 2.711.399,70.

PÚBLICO - 44.402 torcedores.